"كشاف المواهب الرياضية".. أكثر من 5 آلاف طالب يشاركون بدوري المدارس بتبوك

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من دوري المدارس 2022 في #تعليم_تبوك والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم - مساء اليوم- وذلك على ملعب ثانوية أم القرى، ويستهدف اكتشاف المواهب الرياضية الصغيرة بين طلاب المدارس.