"كشاف المواهب الرياضية".. أكثر من 5 آلاف طالب يشاركون بدوري المدارس بتبوك

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من دوري المدارس 2022 في #تعليم_تبوك والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم - مساء اليوم- وذلك على ملعب ثانوية أم القرى، ويستهدف اكتشاف المواهب الرياضية الصغيرة بين طلاب المدارس.
ويشارك في دوري مدارس المنطقة أكثر من 5 آلاف طالب يمثلون 577 فريقًا في المراحل التعليمية من الصف السادس ابتدائي حتى الثالث ثانوي يخوضون خلال منافساته 784 مباراة في ملاعب متعددة.
وحضر انطلاقة الدوري مدير إدارة نشاط الطلاب في تعليم تبوك د. عبدالله الحارثي والمنسق العام لدوري المدارس بالمنطقة د.عبدالله بالبوق وعددٌ من منسوبي التعليم في المنطقة.
وشدد مدير النشاط على أهمية مثل هذا الدوري في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها متمنيًا أن تحقق هدفها في غرس الميول والاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الرياضة المدرسية وتعزيز المفاهيم الصحية واللياقة البدنية.