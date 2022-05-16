كشفت التزوير و"المالكي" يروي عنها.. رواد مواقع التواصل ينعون "الحساوي"

نعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، الممرضة ريما الحساوي، التي توفيت بعد صراع مع المرض، وبعد أن نالتها الشهرة مؤخرًا لكشفها وقائع تزوير جرى تكريمها على إثرها؛ سائلين المولى عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.