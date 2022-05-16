كشفت التزوير و"المالكي" يروي عنها.. رواد مواقع التواصل ينعون "الحساوي"

نعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، الممرضة ريما الحساوي، التي توفيت بعد صراع مع المرض، وبعد أن نالتها الشهرة مؤخرًا لكشفها وقائع تزوير جرى تكريمها على إثرها؛ سائلين المولى عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.
وقال الفنان فايز المالكي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الممرضة ريما الحساوي، نسأل الله جلّت قدرته أن يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.
وتابع: "سبحان الله قالت لي: تكفى، معي مبلغ أبكفل فيه كم بيت للأيتام في إحدى المبادرات، وفعلًا كفلت كم منزل، أسأل الله لك الجنة".
وكانت شرطة منطقة الرياض -ممثلة في النقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية- قد كرّمت قبل نحو العامين، الممرضة ريما بنت سعد الحساوي، من طوارئ مستشفى الأطفال، بعد أن نجحت في ضبط وقائع تزوير وثائق؛ هدفها التحايل والعلاج في المدينة الطبية.