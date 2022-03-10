"كفى" تطلق أولى برامجها التوعوية بأضرار التدخين والمخدرات في "ريان الطائف"
أطلقت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف مبادرة "أحياء نقية" بحي الريان، بالتعاون مع عمدة الحي خالد العدواني، بهدف تثقيف المجتمع من الأضرار المادية والجسدية والاجتماعية الناتجة عن اتباع السلوكيات الخاطئة المضرة بالصحة.
وشهدت المبادرة حضور عدد من الأهالي والمقيمين، وقدمت لهم الاستشارات الأولية عن كيفية البدء في مراحل الإقلاع والتعافي وطرق الوقاية منها، وجاءت هذه المبادرة من جمعية كفى على مستوى منطقة مكة المكرمة وذلك بعد إزالة الأحياء العشوائية لتوفير حياة نقية للسكان.
وأوضح عمدة حي الريان خالد العدواني أن المبادرات التوعوية تسهم في زيادة الوعي لدى شرائح المجتمع وتعود بالنفع عليهم بعدة مجالات منها الوقاية من الأضرار وكذلك الإقلاع أو التعافي وهو ما يحقق الأهداف المنشودة التي اطلقتها الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وأضاف "العمدة" بأن هذه المبادرة تم استضافتها في حي الريان، مقدماً في الوقت ذاته جزيل الشكر والتقدير لجمعية كفى لما تقدمه من جهود تسهم في توفير البيئة المناسبة داخل الأحياء السكنية لتكون خالية من التدخين.
ومن جانب آخر، قدم مدير جمعية كفى فرع الطائف عبدالله بن محمد الشهري، الشكر والتقدير لعمدة حي الريان لتعاونه المستمر في دعم مبادرات الجمعية بمحافظة الطائف.