"كفى" تطلق أولى برامجها التوعوية بأضرار التدخين والمخدرات في "ريان الطائف"

وشهدت المبادرة حضور عدد من الأهالي والمقيمين، وقدمت لهم الاستشارات الأولية عن كيفية البدء في مراحل الإقلاع والتعافي وطرق الوقاية منها، وجاءت هذه المبادرة من جمعية كفى على مستوى منطقة مكة المكرمة وذلك بعد إزالة الأحياء العشوائية لتوفير حياة نقية للسكان.