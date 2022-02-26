"كفى" تقيم معارض توعوية حول عواقب التدخين والمخدرات

أقامت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، مساء اليوم السبت، قبيل الديربي الجماهيري الذي يجمع بين فريقي الاتحاد والأهلي، ضمن مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والذي يقام بإستاد الأمير عبدالله الفيصل معارض توعوية تبين عواقب تعاطي التدخين والمخدرات.

وأكد مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن هذا البرنامج يقام تفعيلاً للشراكة التي وقعت بين الجمعية ووزارة الرياضة بمنطقة مكة، وأن الجمعية باتت تتواجد في كافة الفعاليات الرياضية الجماهيرية لأجل توعية الشباب وتحصينهم من مهالك السموم.

وبين "الحمدان"، أن معرض كفى يصاحبه عيادة متنقلة وقد بدأ منذ الساعات الأولى قبل انطلاق المباراة زيارة المئات من الجماهير والذين حرص بعضهم على الحصول على عنوان الجمعية لأجل البدء في تلقي العلاج.

وشكرت إدارة جمعية "كفى"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن داوود الفايز وزارة الرياضة على إتاحة هذه الفرصة القيمة، كما وخصت بالذكر رابطة دوري المحترفين على تعاونها لتوعية الشباب.

وأكدت أن جميع الجهات الحكومية في هذا الوطن المبارك تبدي دوماً تجاوبها واستعدادها للتعاون مع كفى لتحقيق الهدف الأسمى وهو حفظ سلامة وأمن أبناء وبنات الوطن.

الجدير بالذكر، أن "كفى" عبر فروعها في منطقة مكة تستهدف فئة الشباب من خلال تواجدهم في الملاعب ببرامج وقائية وتثقيفية وذلك للاستفادة من فرصة شغفهم بالرياضة، وجعل هذا الحدث رياضيًا وصحيًا في آن واحد.