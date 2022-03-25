"كفيف" تدشن بطولة كرة الهدف في دورتها الثالثة

دشنت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) في مساء اليوم، بطولتها الرياضية لكرة الهدف للمكفوفين في الصالة المغلقة بنادي الرياض، على شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور عدد من أعضاء الجمعية ومنسوبيها وسفرائها وعدد من وسائل الإعلام، والمهتمين برياضات ذوي الإعاقة.
تقام هذه البطولة في دورتها الثالثة على مستوى جمعيات ذوي الإعاقة البصرية في المملكة، ويشارك في هذه البطولة 7 جمعيات متخصصة بذوي الإعاقة البصرية.
وتعتبر كرة الهدف من أبرز رياضات ذوي الإعاقة البصرية، وهي عبارة عن كرة مطاطية، يبلغ وزنها كيلو وربع، وتحتوي على أجراس، يسمعها المكفوفون أثناء اللعب.
ومن أبرز قوانين هذه اللعبة أنها تُلعب في وضع معتم لكل اللاعبين، حيث يلبس لاعب هذه اللعبة غطاء يعتم النظر لديه ليكون لا يرى شيئاً، وهذا يعود بأن هناك درجات متفاوتة للنظر، فمنها الكفف الجزئي وضعيف النظر والكفف الكلي.
جدير بالذكر أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً برياضات ذوي الإعاقة البصرية المختلفة؛ لكونها تسهم في تنمية قدرات ذوي الإعاقة البصرية، وتمكينهم من الاندماج مع المجتمع بشكل أكبر.