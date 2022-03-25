"كفيف" تدشن بطولة كرة الهدف في دورتها الثالثة

دشنت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) في مساء اليوم، بطولتها الرياضية لكرة الهدف للمكفوفين في الصالة المغلقة بنادي الرياض، على شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور عدد من أعضاء الجمعية ومنسوبيها وسفرائها وعدد من وسائل الإعلام، والمهتمين برياضات ذوي الإعاقة.