"كفيف" تنظم بطولة لـ"كرة الهدف" لذوي الإعاقة البصرية بالمملكة

تنظم جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، بطولة لكرة الهدف للمكفوفين على مستوى جمعيات ذوي الإعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية.
وتقام البطولة على شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة ست فرق تمثل مناطق المملكة، بالإضافة للفريق السابع الذي يمثل جمعية كفيف بالرياض.
وتشارك جمعية مبصرون لتمثل فريق القصيم، وجمعية إبصار عن فريق جدة.
وتشارك جمعيات "خطوة" من ينبع، و"ثرية" من جازان، و"ضياء" من عسير، و"بصيرة" من نجران.
وتنطلق البطولة في نادي الرياض، مساء الخميس المقبل، 24 مارس الجاري، يسبقها في الظهيرة حفل تدشين البطولة للإعلان عن قرعة الفرق المشاركة.
وتختتم في مساء يوم الجمعة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.