كلية الاتصالات بالرياض تكرّم 10 متفوقين علمياً

يذكر أن عدد المتدربين المتفوقين بالكلية عشرة هم: سليمان عبدالرحمن الثاقب، وفارس عبدالرحمن با حسن، و إياد عبدالله الغفيص، وعبدالله خالد الغامدي، و عبدالرحمن الفاتح العتباني، و علي يحيى فقيه، وناصر إبراهيم أبو حيمد، وخالد حمد العضاض، ومعروف عبدالرحمن السبيعي، و سعد محمد الكثيري .