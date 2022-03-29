كلية الاتصالات بالرياض تكرّم 10 متفوقين علمياً

كرّمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم الثلاثاء، المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الماضي.
وقدم عميد الكلية، المهندس محمد كردي، بحضور وكيل الكلية لخدمات المتدربين، إبراهيم بن عبدالله الحناكي، التهنئة للمتدربين المتفوقين لتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية. وسلماهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهين باهتمام وحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام والكلية بشكل خاص على المتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.
يذكر أن عدد المتدربين المتفوقين بالكلية عشرة هم: سليمان عبدالرحمن الثاقب، وفارس عبدالرحمن با حسن، و إياد عبدالله الغفيص، وعبدالله خالد الغامدي، و عبدالرحمن الفاتح العتباني، و علي يحيى فقيه، وناصر إبراهيم أبو حيمد، وخالد حمد العضاض، ومعروف عبدالرحمن السبيعي، و سعد محمد الكثيري .
وعبر عميد الكلية عن فخره واعتزازه بهذا المنجز وتمنى للخريجين مستقبلاً مزدهراً في خدمة وطنهم الغالي.