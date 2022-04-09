"كن بخير في شهر الخير'' .. "رحماء" تطلق مجموعة من البرامج الصحية الوقائية

وأشار القحطاني إلى أن برامج الوقاية الصحية المبكرة لها دور كبير وفاعل في خفض التزامات الأسرة ودخولها في دائرة الاستدامة المالية على مصاريف العلاج، كما يساعد الدولة التركيز على رفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، من خلال دعم برامج استدامة الصحة بتمكين الجمعيات الصحية في القطاع الثالث مما يدفع بشكل كبير عجلة الإنتاج في المملكة.