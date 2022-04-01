"كوادر وخبرات".. شاهد تكريم مستشفى الملك سلمان لأبطاله المتميزين

كما أكد مساعد مدير المستشفى لخدمات المرضى الدكتور أحمد العيسى، خلال عرضه، على المشاريع التحسينية التي تخدم المستفيد، والمتمثلة في تطوير تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة، واستحداث آليات جديدة ساهمت في تقليص قوائم الانتظار، ورفع نسبة الإشغال لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، مشيرًا إلى أن جميع المنجزات المتتالية يعود إلى ما يضمه مستشفى الملك سلمان من كوادر طبية وفنية وإدارية متخصصة، بمؤهلات وخبرات عالية.