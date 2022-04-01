"كوادر وخبرات".. شاهد تكريم مستشفى الملك سلمان لأبطاله المتميزين

برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور صالح التميمي، وحضور المدير التنفيذي لنطاق مدينة الرياض الصحي الدكتور أحمد العنزي، وعدد من قيادات التجمع الأول ومدراء المنشآت التابعة له، كرّم مدير مستشفى الملك سلمان الدكتور ممدوح الثقيل، أبطال التميز من الأقسام والإدارات والقيادات الناشئة في المستشفى للعام 2021، بالإضافة إلى المتقاعدين من منسوبي المستشفى.
وشكر "الثقيل"، أثناء كلمته، جهود أبطال مستشفى الملك سلمان، وأعرب عن اعتزازه بما يتمتع به المستشفى من كوادر إبداعية متميزة في مختلف المجالات، وذكر أن التكريم جاء في إطار تعزيز مستوى الأداء بالتحفيز والتنافس للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتقديم أفضلها في هذا الصرح الطبي، مؤكداً على أهمية الاستمرار في النهوض وبذل المزيد من الجهود لصحة المواطن والمقيم أولاً.
كما أكد مساعد مدير المستشفى لخدمات المرضى الدكتور أحمد العيسى، خلال عرضه، على المشاريع التحسينية التي تخدم المستفيد، والمتمثلة في تطوير تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة، واستحداث آليات جديدة ساهمت في تقليص قوائم الانتظار، ورفع نسبة الإشغال لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، مشيرًا إلى أن جميع المنجزات المتتالية يعود إلى ما يضمه مستشفى الملك سلمان من كوادر طبية وفنية وإدارية متخصصة، بمؤهلات وخبرات عالية.