"كيان" للأيتام تحتفل بـ"يوم التأسيس" مع أبنائها وجيران الحي

وضم البرنامج عددًا من الأركان الشعبية التي تتحدث عن الماضي؛ منها: ركن الألعاب الشعبية، مثل "الكيرم، طاق طاق طاقية، نط الحبل، وركن الراوي"، رواية قصص من الماضي، وركن الأكلات الشعبية، مثل "الجريش، المطازيز، الكبسة السعودية، المرقوق"، والحلويات القديمة، مثل: "المعمول، قرص عقيلي، الكليجا، حلويات قديمة، بطاطس قديم"، إضافة إلى "صحون الفاكهة والمشروبات السعودية والمعجنات والفطائر". كما اشتمل على ركن للتصوير.