"كيان" للأيتام تحتفل بـ"يوم التأسيس" مع أبنائها وجيران الحي

احتفلت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، بالذكرى الأولى ليوم التأسيس، تحت شعار "يوم بدينا" مع أبنائها الأيتام وأبناء حي الفلاح.
جاء ذلك بالتعاون مع فريق "أنت منا" التطوعي بقيادة عهود العبدلي وفرح الشطيب.
ونظم الحفل بحديقة الفلاح، بحضور عدد كبير من أبناء جمعية كيان، ومن أبناء الجيران والأمهات، وعدد كبير من المتطوعات، وأشرفت عليه موظفات جمعية كيان للأيتام.
وضم البرنامج عددًا من الأركان الشعبية التي تتحدث عن الماضي؛ منها: ركن الألعاب الشعبية، مثل "الكيرم، طاق طاق طاقية، نط الحبل، وركن الراوي"، رواية قصص من الماضي، وركن الأكلات الشعبية، مثل "الجريش، المطازيز، الكبسة السعودية، المرقوق"، والحلويات القديمة، مثل: "المعمول، قرص عقيلي، الكليجا، حلويات قديمة، بطاطس قديم"، إضافة إلى "صحون الفاكهة والمشروبات السعودية والمعجنات والفطائر". كما اشتمل على ركن للتصوير.
وقد استمتع الأطفال بالبرنامج الحافل بكل ما هو قديم وتراثي وشعبي، ومارسوا الألعاب الشعبية القديمة ودقوا على أبواب الجيران ليتعرفوا عليهم.
واستمتعوا بالقصص والروايات القديمة، ثم وزعت عليهم الهدايا القديمة والألعاب.
وقالت مؤسسة فريق "أنت منا " التطوعي، عهود العبدلي: إن العمل التطوعي رسالة سامية، وأعظم سروري في العمل الذي يسبق ما يسميه العالم فعل الخير؛ لأنه يقاس بمدى وعي الإنسان بعضويته في المنظمات التطوعية.
وأضافت: لذلك قررنا نحن فريق "أنت منا التطوعي" التعاون مع جمعية "كيان" للأيتام لإقامة فعالية "تأسيسنا فرحة"؛ لإدخال الفرحة لأبنائنا وبناتنا الذين أوصانا الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، بهم، شاكرة لجمعية كيان مشاركة فرحة الأطفال بيوم التأسيس.
وعلى هامش الاحتفال عبر أبناء جمعية كيان عن فرحتهم بالاحتفال بيوم التأسيس.
وقال الطفل بندر عبد الله: أنا سعيد جدًا وأحب الملك سلمان. كما قالت الطفلة لانا سعد البيشي: سارعي للمجد والعلياء، أنا أحب وطني السعودية.
وقالت الطفلة جود سعيد الشهراني: أحبك بابا سلمان. وريم عبد الإله قالت: أحب وطني ومليكي والأمير محمد بن سلمان. كذلك قالت أضواء سعيد الشهراني: أفديك يا وطني بالروح.