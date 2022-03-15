"كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة تشارك في ملتقى "عناية" الثالث

شاركت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، في ملتقى "عناية" الثالث، الذي نظمته جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف".
جاء ذلك بالتعاون مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام في المملكة، ورعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود.
وضم الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام: جمعيات رعاية الأيتام من مناطق ومدن ومحافظات المملكة في إطار محاضنها البنائية للمساهمة في تطوير الممكنات ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات ونقل التجارب.
مثل جمعية "كيان": المدير التنفيذي للجمعية شيخة بنت نادر العتيبي، والأخصائية الاجتماعية أحلام عبد الله محمد عبد الرحمن.
وتضمنت محاوره ملتقى "عناية الثالث"، "البيئات البنائية والتربوية بين الفرص والتحديات والممكنات".
وكذلك تم عرض الممارسات والتطبيقات والمهارات، وفرص التحسين لبرنامج عناية.
واستعرض المتحدثون في المؤتمر أبرز مخرجات الملتقى الذي يضم 46 جمعية من مختلف مناطق المملكة و150 مشاركًا ومشاركة.
ويهدف الملتقى إلى المساهمة في تحسين قدرات المحاضن البنائية والتربوية لأيتام المملكة، وتمكين المشاركين من التطبيق الأمثل لبرنامج عناية، بالإضافة إلى رصد جوانب التحسين للبرنامج ونشر الممارسات والتطبيقات المتميزة بين الجهات المشاركة.
وتضمن الملتقى عددًا من البرامج؛ منها عرض لأوراق عمل تناولت الجوانب البنائية وممكنات المحاضن، وكذلك ورش تدريبية، إضافةً إلى عرضٍ لممارسات الأندية والأكاديميات، وتمت زيارة المعارض المصاحبة لبيوت الخبرة، ومعارض مبادرات جمعيات الأيتام في المملكة.
ويأتي هذا الملتقى إسهامًا من "تراؤف" في تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والتجارب لتنمية القطاع والاستفادة المثلى من كل الممارسات في مختلف أرجاء المملكة؛ ليتفيأ من خلالها أيتام المملكة الخدمة الأميز والبرنامج الأجود والمبادرة النوعية التي تعود عليه بالنفع، وعلى الوطن بالبناء والنماء.
وأشادت المدير التنفيذي بجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، شيخة العتيبي، بالملتقى، وبكل ما قدم فيه من أوراق عمل وورش مفيدة جدًا، وبكل ما قدم لأبناء الجمعيات في "تراؤف".
وباركت لجمعية "تراؤف" نجاح الملتقى، وشكرتهم على العناية الفائقة بالحاضرين من الجمعيات والاهتمام الكبير وتكريم "كيان".