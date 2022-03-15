"كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة تشارك في ملتقى "عناية" الثالث

ويأتي هذا الملتقى إسهامًا من "تراؤف" في تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والتجارب لتنمية القطاع والاستفادة المثلى من كل الممارسات في مختلف أرجاء المملكة؛ ليتفيأ من خلالها أيتام المملكة الخدمة الأميز والبرنامج الأجود والمبادرة النوعية التي تعود عليه بالنفع، وعلى الوطن بالبناء والنماء.