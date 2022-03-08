لتحسين المشهد البصري.. إزالة 195 سيارة خربة وهيكلًا تالفًا بأحياء الطائف

نفّذت أمانة الطائف، عددًا من البرامج الميدانية والمعززة لجهود تحسين المشهد الحضري؛ ومنها برنامج لرفع الهياكل الخَرِبة والسيارات التالفة من الأحياء والشوارع الرئيسية والمنطقة الصناعية، والتي تسببت في تشويه المظهر العام، وشغل مواقف السيارات ومزاحمة المارة والمشاة، بالإضافة إلى تحولها إلى حاضنة للنفايات والحشرات وإضرارها بالبيئة العامة.
وأوضحت الأمانة أنها أزالت خلال الشهر الماضي أكثر من 195 سيارة وهيكلًا خَرِبًا من أكثر من 90 حيًّا، ضمن خطط إزالة التشوهات البصرية، وكانت الفِرَق الميدانية قد رصدت الهياكل الخربة وأنذرت مالكيها بضرورة إزالتها خلال المهلة المحددة؛ تجنبًا للإزالة من قِبَل فِرَق الأمانة.
وبيّنت الأمانة أنها استقبلت أكثر من 180 بلاغًا خلال الشهر الماضي حول السيارات الخربة، عبر مركز العمليات الموحد 940، وعبر تطبيق "بلدي" ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل).. ونَفّذت على إثرها حملة مركزة لتنظيف الأحياء من السيارات المهملة والمتروكة؛ بهدف التخلص من سلبياتها من الناحية الأمنية والصحة العامة.
وتأتي هذه الحملة عقب خطة مكثفة أطلقتها الأمانة خلال العامين الأخيرين للتخلص من السيارات المتروكة والهياكل الخربة، وجرى إزالة أعداد كبيرة من الهياكل والسيارات التي كانت تشكل تشوهًا بصريًّا وعبئًا على السكان.