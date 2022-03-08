لتحسين المشهد البصري.. إزالة 195 سيارة خربة وهيكلًا تالفًا بأحياء الطائف

وأوضحت الأمانة أنها أزالت خلال الشهر الماضي أكثر من 195 سيارة وهيكلًا خَرِبًا من أكثر من 90 حيًّا، ضمن خطط إزالة التشوهات البصرية، وكانت الفِرَق الميدانية قد رصدت الهياكل الخربة وأنذرت مالكيها بضرورة إزالتها خلال المهلة المحددة؛ تجنبًا للإزالة من قِبَل فِرَق الأمانة.