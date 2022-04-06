لتحسين تجربة العملاء.. "أمانة عسير" تطلق الخدمات المساندة للرخص التجاریة

أعلنت أمانة عسير، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها للخدمات المساندة للرّخص التجاریة عبر منصة بلدي والتي تهدف من خلالها إلى تحسین تجربة عملاء الرّخص التجاریة بتقدیم مجموعة من الخدمات المساندة؛ وذلك لممارسة أنشطتهم التجاریة بمرونة أكبر دون تأخیر في تقدیم الطلبات، أو الحاجة إلى زیارة الأمانة وبلدياتها.