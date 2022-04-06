لتحسين تجربة العملاء.. "أمانة عسير" تطلق الخدمات المساندة للرخص التجاریة

أعلنت أمانة عسير، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها للخدمات المساندة للرّخص التجاریة عبر منصة بلدي والتي تهدف من خلالها إلى تحسین تجربة عملاء الرّخص التجاریة بتقدیم مجموعة من الخدمات المساندة؛ وذلك لممارسة أنشطتهم التجاریة بمرونة أكبر دون تأخیر في تقدیم الطلبات، أو الحاجة إلى زیارة الأمانة وبلدياتها.
وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أنّ الخدمات المساندة للرّخص التجاریة، تشمل: خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكیة الرخصة التجاریة، واعتماد إضافة رخصة قدیمة، والاعتراض على إیقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجاریة.
وأكدت "الأمانة" أنّ جمیع الخدمات المساندة للرّخص التجاریة یتم تقدیمها للعملاء عبر منصة "بلدي" بدون رسوم، ویمكن الاستفادة منها في أي وقت، ومن أي مكان.
وتجدر الإشارة إلى توفیر وزارة الشؤون البلدیة والقرویة والإسكان أدلة إرشادیة تمكّن العملاء من التعرّف على كیفیة الاستفادة من الخدمات المساندة، ویمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/?id=311