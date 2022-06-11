"لجان التحكيم" بمبادرة "أصالتنا" تختتم أعمالها في سراة عبيدة

أنهت لجان تحكيم مبادرة أصالتنا أعمالها بعد تنفيذها لعدد من الزيارات الميدانية للوقوف على أعمال المدارس المتوسطة والثانوية "بنين وبنات" في فرع المعرض التراثي.
وتأتي مبادرة أصالتنا ضمن مبادرات إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، التي نالت الإشادة والاهتمام وأتت بموافقة كريمة من أمير منطقة عسير الذي أكد على تنفيذ هذه المُبادرة وفق الدليل التنظيمي المخصص لها بمتابعة وإشراف من محافظ سراة عبيدة.
وأوضح مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن روزمانة من المبادرات التي تخدم في المقام الأول أهداف استراتيجية تطوير عسير "قمم وشيم"؛ وهي امتداد للرؤية الوطنية المباركة رؤية السعودية 2030م.
وأكد رئيس مركز التميز بإدارة التعليم صالح الشريف، أن هذه المبادرة نشأت فكرتها وانبثقت من خلال اجتماعات وورش عمل لمنسوبي المركز حتى اعتمدت الفكرة، وتم الرفع بها لمدير التعليم الذي دعمها ووجه بإعداد الترتيبات والتنظيمات اللازمة لها لتحظى بعد ذلك باعتماد أمير منطقة عسير، وبمتابعة وإشراف من محافظ سراة عبيدة.
وأشار "الشريف" إلى أن مرحلة التحكيم اختتمت أعمالها، والآن في طور تنفيذ مهام أخرى من قبل اللجان المشكلة مُسبقًا ووفق ما هو مخطط له، مشيدًا بالمبادرة وما عكسته من روح تنافسية عالية جدًّا في المدارس برزت من خلال الجهود الحثيثة التي قدمها منسوبو ومنسوبات تلك المدارس، والترتيبات قائمة حاليًّا لتنفيذ الفعاليات الختامية والتكريم.