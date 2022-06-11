"لجان التحكيم" بمبادرة "أصالتنا" تختتم أعمالها في سراة عبيدة

وأشار "الشريف" إلى أن مرحلة التحكيم اختتمت أعمالها، والآن في طور تنفيذ مهام أخرى من قبل اللجان المشكلة مُسبقًا ووفق ما هو مخطط له، مشيدًا بالمبادرة وما عكسته من روح تنافسية عالية جدًّا في المدارس برزت من خلال الجهود الحثيثة التي قدمها منسوبو ومنسوبات تلك المدارس، والترتيبات قائمة حاليًّا لتنفيذ الفعاليات الختامية والتكريم.