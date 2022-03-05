لجميع المراحل.. "تعليم الليث" يستعد لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي "بنين - بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.