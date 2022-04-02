"لجنة الأفلاج" تواصل مبادرة "فطورك علينا" وتوزع 44 ألف وجبة إفطار

وأكد المشرف قائد فريق بناء التطوعي رائد الفهيد، أن مبادرة "فطورك علينا" التي يقوم بها فريق بناء التطوعي للعام الخامس على التوالي تم خلالها توزيع أكثر من 44 ألف وجبة الأعوام الأربعة الماضية، حيث يوزع أعضاء الفريق المتطوعين 300 وجبة يوميًا في العشر الأيام الأولى، وتزيد الوجبات حتى تصل إلى 500 وجبة في العشر الأواخر، يتم توزيع وجبات إفطار على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة.