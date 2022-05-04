لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية في حيّ السلام تحتفل بالعيد مع الأهالي

احتفلت لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية في حيّ السلام بالرياض، بالشراكة مع أمانة مدينة الرياض بعيد الفطر المبارك مع الأهالي والمقيمين، وسط فرحة عارمة من الكبار والصغار.
وتخلل حفل المعايدة كلمة لرئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر الحمد، الذي رفع بدوره أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والأسرة المالكة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأكد أن الهدف الأسمى لهذه اللجان هو خدمة المجتمع والقيام على تشجيع فكرة البذل لإسعاد الآخرين وبثّ روح السعادة، ومشاركة الجميع فرحة العيد.
كما اشتمل الحفل على بعض الفقرات الترفيهية لبعض الفرق المشاركة مما أضفى ذلك نوعاً من البهجة والسرور لدى الصغار والكبار، كما تم توزيع عدد من الهدايا للحضور.