لدعم القطاع الزراعي التعاوني.. ورشة عمل بين "غرفة جازان" و"الصندوق الزراعي"

وعلى هامش الورشة، التقى نائب مدير عام الصندوق بأمين غرفة جازان المكلف سليمان المسعودي، وأعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة؛ حيث جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق للمشاريع الزراعية بالمنطقة، إضافةً إلى التأكيد على دور الغرفة -ممثلة في اللجنة الزراعية- في تطوير وخدمة القطاع الزراعي في المنطقة من خلال التواصل مع المستثمرين المهتمين بالقطاع الزراعي وطرح الأفكار ومناقشة أهم القضايا التي تهم القطاع والتحديات التي تواجهه من أجل الوقوف عليها لخدمة القطاع الزراعي بالمنطقة.