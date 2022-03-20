لدعم القطاع الزراعي التعاوني.. ورشة عمل بين "غرفة جازان" و"الصندوق الزراعي"
نظم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجازان، ورشة عمل بعنوان "دعم وتشجيع القطاع الزراعي والتعاوني"، بمشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي في منطقة جازان.
بدأت الورشة بكلمة لنائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الاستراتيجية المهندس عادل الجمعة، تَحدث فيها عن أهمية الورشة ودور الصندوق في دعم وتمويل مختلف مجالات القطاع الزراعي، وسعي الصندوق نحو تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وتَطرق نائب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة جازان المهندس إبراهيم أبو شرحة، إلى دور الغرفة في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، من خلال خدمة المستثمرين بالقطاع الزراعي وتذليل العقبات أمامهم، وتعزيز تواصلهم مع الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى دعم مشاريع تسويق المحاصيل الزراعية.
من جانبه، قدّم رئيس قسم قياس الأثر التنموي بالصندوق الدكتور بندر الربيعة، عرضًا تَحدث فيه عن تمويل المشاريع الزراعية وكذلك المنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين والشركات الزراعية وصغار المزارعين والصيادين ومربي الماشية، مع تسليط الضوء على دعم وتمويل الصندوق للمشاريع في منطقة جازان.
وقدّم مدير التمويل البنكي في "منشآت" عبدالله الشهري، عرضًا عن المبادرات والبرامج التي تقدمها الهيئة في مجال التمويل، ودورها في تطوير تحفيز القطاع الخاص وقطاع الاستثمار بالمملكة، متطرقًا إلى برنامج التوعية التمويلية الذي يهدف إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالحلول والخيارات التمويلية المقدمة من "منشآت" أو الجهات الحكومية وغير الحكومية كالبنوك، وكذلك رفع مستوى الوعي والمعرفة التمويلية لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واختُتمت الورشة بنقاش مفتوح مع الحضور من المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في منطقة جازان.
وعلى هامش الورشة، التقى نائب مدير عام الصندوق بأمين غرفة جازان المكلف سليمان المسعودي، وأعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة؛ حيث جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق للمشاريع الزراعية بالمنطقة، إضافةً إلى التأكيد على دور الغرفة -ممثلة في اللجنة الزراعية- في تطوير وخدمة القطاع الزراعي في المنطقة من خلال التواصل مع المستثمرين المهتمين بالقطاع الزراعي وطرح الأفكار ومناقشة أهم القضايا التي تهم القطاع والتحديات التي تواجهه من أجل الوقوف عليها لخدمة القطاع الزراعي بالمنطقة.