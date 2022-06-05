لرفع معنويات ذوي الهمم.. "الدعوة والإرشاد" بخميس مشيط تزور مركز التأهيل الشامل بأبها

ضمن فعاليات الشراكة المجتمعية وبالشراكة مع دار الرعاية الاجتماعية بأبها، قامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط مساء الخميس الماضي بزيارة لمركز التأهيل الشامل بأبها.
كان في الاستقبال مدير المركز صالح بن يحيى السرحاني والمدير المناوب سعيد العمري ومشرفو البرامج والأنشطة يحيى الشمري وحسن عسيري وصالح القحطاني ومشرف وحدة التأهيل المجتمعي محمد بن عبدالله علي أحمد.
بدأت الزيارة بالتعريف بأهمية وأهداف الزيارة، ومن ثم توجّه الفريق إلى مسرح التأهيل الشامل وتقديم فقرات منوعة من قِبل المشرف على الأنشطة والبرامج يحيى الشمري، حيث تم تقديم عرض مرئي لما يقدمه المركز من خدمات ومشهد مسرحي تمثيلي هادف عن مكانة ذوي الهمم العالية وكيف التعامل معهم والحوار معهم.
وكان الهدف الأساس من الزيارة هو رفع معنوياتهم والاطمئنان عليهم وتقديم هدايا عينية تحتوي على مجموعة ساعات يد جودة عالية عدد ٥٠ فردًا وزيارة بعض الأقسام وتقديم الهدايا لهم من قِبل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط.
وقدم محمد آل غواء كلمة عن هذه الزيارة وأهدافها وتوضيح دور الجمعية وشكر التأهيل الشامل وتقديم توجيهات وكلمات معبرة للنزلاء أصحاب الهمم وقد تفاعل ذوو الهمم مع الهدايا وكانت فرحتهم لا توصف عندما تسلموا الهدايا، وهذا يعبر عن تعاون فئات الوطن الغالي في التآزر والاهتمام بهذه الفئة الغالية على المجتمع مقدمين الشكر للفريق على ما يقدمونه من عمل إنساني اجتماعي.
وقدمت إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شهادة شكر وتقدير لإدارة التأهيل الشامل على هذه المبادرة للجمعية وهي من المبادرات والشراكات المجتمعية المثمرة أدام الله علينا وعلى وطننا وعلى ولاة أمرنا الأمن والأمان والاستقرار.