لرفع معنويات ذوي الهمم.. "الدعوة والإرشاد" بخميس مشيط تزور مركز التأهيل الشامل بأبها

وقدم محمد آل غواء كلمة عن هذه الزيارة وأهدافها وتوضيح دور الجمعية وشكر التأهيل الشامل وتقديم توجيهات وكلمات معبرة للنزلاء أصحاب الهمم وقد تفاعل ذوو الهمم مع الهدايا وكانت فرحتهم لا توصف عندما تسلموا الهدايا، وهذا يعبر عن تعاون فئات الوطن الغالي في التآزر والاهتمام بهذه الفئة الغالية على المجتمع مقدمين الشكر للفريق على ما يقدمونه من عمل إنساني اجتماعي.