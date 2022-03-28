لفتة وفاء .. "السلطان" و"صوت الملاعب الرياضية" يكرمان لاعب المنتخب سالم سرور

وقال لـ"سبق" الدكتور فواز كاسب المدير التنفيذي لصوت الملاعب الرياضية، تأتي هذه المبادرة لتعكس روح الجماعة والتعاون بين فرق الحواري والعمل المؤسسي والمهني لإقامة وتنظيم المناسبات الرياضية وما تحقق من التفاف، حيث أصبحت كرة القدم لتعزيز القيم الإيجابية التي تميز مجتمعنا والذي شارك في التنظيم الكابتن محمد عطا الله الحلفي كابتن فريق السلطان والكابتن سعد جابر لاعب فريق الرياضي الكابتن متعب مبارك القحطاني والكابتن غرسان الشهري والكابتن عادل المطيري وبحضور عددٍ من لاعبي الأندية.