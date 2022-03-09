لقاء تعريفي برسوم الأراضي البيضاء في جازان

عقدت غرفة جازان بالتعاون مع برنامج رسوم الأراضي البيضاء اليوم الأربعاء، لقاءً تعريفياً بالتعاون مع مجلس اتحاد الغرف السعودية، وبحضور عدد من المكلفين وملّاك الأراضي البيضاء بمقر الغرفة في جازان.
وتناول اللقاء الذي قدمه مدير عام برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد العبيدالله، عدداً من المحاور، منها: التعريف بالبرنامج والدور الذي يقوم به في القطاع العقاري، ومراحل البرنامج والنطاقات المحددة، بالإضافة إلى توضيح آلية عمل البرنامج، والتغيير الذي سيحدثه في المرحلة القادمة، كل ذلك سعياً لتوفير أراض سكنية بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وشدد البرنامج على ضرورة التزام جميع ملاك الأراضي البيضاء ضمن النطاقات المعلن عنها بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية، وسداد الرسوم المفروضة على الأراضي، أو المبادرة بتطوير الأرض، أو إتاحتها كمعروض عقاري في السوق العقاري، وذلك بحسب المرحلة التي تطبق في المدينة، كما أن البرنامج يأخذ في الحسبان ملّاك الأراضي الجادين بتطوير أراضيهم من حيث المساعدة والدعم في التطوير من خلال توفير الشراكات وتمديد مهل السداد حسب الإجراءات المعتمدة نظاماً.
وأوضح وليد العبيد الله، أن تطبيق النظام يُسهم في تعزيز المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكداً سعي البرنامج لتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستفادة منها، وإعفاء الملاك من الرسم في حال تطوير الأرض البيضاء.
ولفت البرنامج الانتباه إلى أنه قد بُدئ في تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في 15 ديسمبر الماضي، أي قبل شهرين وتبقى على انتهاء المهلة النظامية للتسجيل حوالي 120 يوماً، متوقعاً تطبيق المرحلة الثانية في مدن أخرى في المملكة.
يُذكر أن برنامج الأراضي البيضاء أعلن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، كما سجلت المرحلة الأولى صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من (80) مشروعاً سكنياً.
وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي يقوم بها البرنامج لزيادة الوعي والتعريف بالبرنامج ومراحله وآليات عمله.