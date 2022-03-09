لقاء تعريفي برسوم الأراضي البيضاء في جازان

وتناول اللقاء الذي قدمه مدير عام برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد العبيدالله، عدداً من المحاور، منها: التعريف بالبرنامج والدور الذي يقوم به في القطاع العقاري، ومراحل البرنامج والنطاقات المحددة، بالإضافة إلى توضيح آلية عمل البرنامج، والتغيير الذي سيحدثه في المرحلة القادمة، كل ذلك سعياً لتوفير أراض سكنية بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.