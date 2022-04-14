لقاء توظيف لخريجي "الاتصالات" في تخصص الأجهزة الطبية بشركة الإلكترونيات الأساسية

عقدت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة أمس- ممثلة بوكالة الكلية لشؤون المتدربين وبإشراف من قِبل إدارة التنسيق الوظيفي- لقاء توظيف لخريجي الكلية في تخصص الأجهزة الطبية بشركة الإلكترونيات الأساسية.
قام مدير إدارة التنسيق الوظيفي المهندس سعود عبدالرحيم الغامدي بمقابلة مسؤول الموارد البشرية بالشركة، حيث حددت الشركة عدد الفرص الوظيفية بما يقارب 24 فرصة لخريجي الكلية في قسم الإلكترونيات تخصص الأجهزة الطبية.
وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي، أن الكلية تسعى دائمًا إلى خلق وإيجاد فرص وظيفية لخريجيها مع سوق العمل وربط احتياجاتها من خريجي الكلية في شتى التخصصات التقنية.
وأشار إلى أن العمل مستمر ومتطور دائمًا في خلق آليات الفرص الوظيفية لخريجي الكلية مثمنًا شكره لوكالة الكلية لشؤون المتدربين ووحدة التنسيق الوظيفي على جهودهم في تقديم كل ما يخدم خريجي الكلية أثناء التدريب التعاوني وبعد الحصول على المؤهل والتخرج.