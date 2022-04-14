لقاء توظيف لخريجي "الاتصالات" في تخصص الأجهزة الطبية بشركة الإلكترونيات الأساسية

وأشار إلى أن العمل مستمر ومتطور دائمًا في خلق آليات الفرص الوظيفية لخريجي الكلية مثمنًا شكره لوكالة الكلية لشؤون المتدربين ووحدة التنسيق الوظيفي على جهودهم في تقديم كل ما يخدم خريجي الكلية أثناء التدريب التعاوني وبعد الحصول على المؤهل والتخرج.