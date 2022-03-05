لكفالة 100 من أبناء الجمعية بالدوادمي.. تعاون بين "إنسان" و"أوقاف الراجحي"

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اتفاقية تعاون مع أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي النوعية لكفالة 100 من أبناء الجمعية بالدوادمي.
وقع الاتفاقية عن أوقاف الراجحي عبد العزيز بن محمد العنزي الرئيس التنفيذي، وعن جمعية إنسان المهندس محمد بن علي الياسين المدير العام، وتضمنت كفالة 100 من أبناء الجمعية في محافظة الدوادمي.
بدوره قدَّم المهندس الياسين شكره وتقديره لأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي النوعية، على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي استشعارًا منهم لأهمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتجسيدًا للتكافل الاجتماعي والتآزر الذي حث عليه الدين الحنيف، والقيام بالدور الوطني والاجتماعي لخدمة فئات المجتمع.
وأشار الياسين إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية وأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي النوعية، لتحقيق الاستدامة، وتوفير مصادر دخل تساعدها في المحافظة على مستويات الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
يذكر أن برنامج الكفالة في إنسان يساهم بسد احتياجات الأسر، وتقديم النفقات الأساسية والصحية والسكنية والتعليمية والموسمية لهم، وتنقسم الكفالة بالجمعية إلى: "كفالة يتيم، وكفالة أم اليتيم، والكفالة الدائمة".
وحرصت الجمعية على إيداع المبالغ المخصصة للأيتام بأسلوب تقني حديث، عبر البطاقات الإلكترونية؛ حفاظًا على كرامة الأبناء؛ حيث بلغ عدد من ترعاهم الجمعية 41 ألف يتيم ويتيمة وأرملة في مدينة الرياض ومحافظاتها، تقدم لهم كافة الخدمات والبرامج البناءة والتنموية لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية، كبرامج التمكين والتأهيل والتدريب والتوظيف وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي لهم.