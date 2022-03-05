لكفالة 100 من أبناء الجمعية بالدوادمي.. تعاون بين "إنسان" و"أوقاف الراجحي"

بدوره قدَّم المهندس الياسين شكره وتقديره لأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي النوعية، على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي استشعارًا منهم لأهمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتجسيدًا للتكافل الاجتماعي والتآزر الذي حث عليه الدين الحنيف، والقيام بالدور الوطني والاجتماعي لخدمة فئات المجتمع.