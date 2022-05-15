للعام الثاني على التوالي.. "ولادة الدمام" ينظم حملة للتوعية بأهمية الولادات الطبيعية

انطلقت اليوم الأحد الحملة التي ينظمها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام للحد من الولادات القيصرية، والتشجيع على الولادة الطبيعية. وتستمر الحملة أربعة أيام في مجمع الراشد مول، وهي للعام الثاني على التوالي.
وأكدت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن الحملة التي أقيمت العام الماضي بينت إمكانية الولادة الطبيعية بعد القيصرية الواحدة بنجاح ومضاعفات الولادات القيصرية، ومن أهم مشاكل المشيمة؛ حيث أسفرت الحملة عن نتائج إيجابية ساهمت في رفع نسبة الولادة الطبيعية بعد القيصرية، وانخفاض في نسبة الولادة القيصرية إلى 23.2٪ بعد أن كانت قبل الحملة 24.8٪، فيما ارتفعت نسبة الولادة الطبيعية بعد الحملة إلى 58.1٪ بعد أن كانت 57.1٪.
وأوضحت أن الحملة جاءت بعد القفزة الكبيرة في عدد الولادات القيصرية التي كانت في العام 2012م 16.9٪ إلى أن وصلت 23.6٪ العام الماضي، وما يصاحبها من معاناة النساء الحوامل من المضاعفات نتيجة الولادات القيصرية.
وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه الإحصائيات دعت إلى إقامة الحملات التوعوية بأهمية الولادة الطبيعية، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، والإفاقة من العملية القيصرية، والعناية بالمولود الجديد؛ حيث يشارك عدة أقسام من المستشفى لإقامة 13 ركنًا توعويًّا بمشاركة مستشفى حسن النعمي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أكبر للوصول إلى الهدف المنشود الذي يضمن الرعاية الطبية السليمة للأم والطفل والأسرة.