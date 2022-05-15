للعام الثاني على التوالي.. "ولادة الدمام" ينظم حملة للتوعية بأهمية الولادات الطبيعية

وأكدت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن الحملة التي أقيمت العام الماضي بينت إمكانية الولادة الطبيعية بعد القيصرية الواحدة بنجاح ومضاعفات الولادات القيصرية، ومن أهم مشاكل المشيمة؛ حيث أسفرت الحملة عن نتائج إيجابية ساهمت في رفع نسبة الولادة الطبيعية بعد القيصرية، وانخفاض في نسبة الولادة القيصرية إلى 23.2٪ بعد أن كانت قبل الحملة 24.8٪، فيما ارتفعت نسبة الولادة الطبيعية بعد الحملة إلى 58.1٪ بعد أن كانت 57.1٪.