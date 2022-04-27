للعام العاشر.. عودة الغبقة الرمضانية في جامع "محمد بن فهد" برأس تنورة

وأضاف: ما تحقق من نجاح في إدارة وإمامة الجامع إنما هو بتوفيق من الله جل وعلا، ثم بتعاون الجميع صغيرهم وكبيرهم، والذين لم يدخروا جهداً في تهيئته والمحافظة عليه وعلى مرافقه، ليصبح مكانًا يليق بعبادة هي من أجلّ العبادات وهي عبادة الصلاة.