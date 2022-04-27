للعام العاشر.. عودة الغبقة الرمضانية في جامع "محمد بن فهد" برأس تنورة

نظّمت جماعة جامع الأمير محمد بن فهد في رأس تنورة الغبقة الرمضانية للعام العاشر على التوالي في أجواء أخوية ونسائم روحانية في هذا الشهر الفضيل.
وتم تكريم إمام وخطيب الجامع السابق الشيخ محمد الدوسري بعد انتقاله إلى أحد الجوامع في المحافظة.
وأعرب الشيخ "الدوسري" عن شكره وتقديره لجماعة الجامع على هذا التكريم المبارك، وقال: ذلك ليس بمستغرب على جماعة الجامع، والذين تربطهم علاقة أخوية متينة تحفها المحبة في الله تعالى.
وأضاف: ما تحقق من نجاح في إدارة وإمامة الجامع إنما هو بتوفيق من الله جل وعلا، ثم بتعاون الجميع صغيرهم وكبيرهم، والذين لم يدخروا جهداً في تهيئته والمحافظة عليه وعلى مرافقه، ليصبح مكانًا يليق بعبادة هي من أجلّ العبادات وهي عبادة الصلاة.
ودعا الله تعالى أن يديم المحبة بينهم، وأن يعيد رمضان على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم الأمن والاستقرار على بلادنا في ظل حكومتها الرشيدة.