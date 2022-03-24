للمرة الثالثة على التوالي.. "إبصار" تشارك ببطولة كرة الهدف للمكفوفين

من جهته أوضح مدرب منتخب إبصار أحمد الجعفري، أن كرة الهدف عبارة عن لعبة كروية للمكفوفين وضعاف البصر، وتؤدَّى مباراة كرة الهدف على أرضية صالة رياضية وهي حالياً رياضة في الألعاب البارالمبية.