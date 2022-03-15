لمدة 4 أيام.. محافظ الدلم يفتتح مهرجان الخضار مساء غد الأربعاء

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، المهندس مسعود القريني، أن المهرجان يقام خلال الفترة من 16 – 19 مارس، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا؛ وذلك لإبراز ما تحظى به الدلم من ميزة تنافسية في القطاع الزراعي بشكل عام، وإنتاج الخضار بشكل خاص، والتعريف بالمنتجات الزراعية بها؛ إذ سيشهد مشاركة أكثر من (42) مزارعًا وشركة زراعية.