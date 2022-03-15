لمدة 4 أيام.. محافظ الدلم يفتتح مهرجان الخضار مساء غد الأربعاء

يفتتح محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد مساء غد الأربعاء مهرجان الخضار الأول في الدلم، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في ساحة الاحتفالات بجوار المركز الحضاري في الدلم.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، المهندس مسعود القريني، أن المهرجان يقام خلال الفترة من 16 – 19 مارس، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا؛ وذلك لإبراز ما تحظى به الدلم من ميزة تنافسية في القطاع الزراعي بشكل عام، وإنتاج الخضار بشكل خاص، والتعريف بالمنتجات الزراعية بها؛ إذ سيشهد مشاركة أكثر من (42) مزارعًا وشركة زراعية.
وسيصاحب المهرجان برنامج إرشادي، يشارك من خلاله عدد من المتحدثين عن برنامج التحول إلى الزراعة المائية، وإدارة البيوت المحمية للخضار، ومكافحة الآفات التي تصيبها.
وأضاف بأن المهرجان أُقيم بتوجيه من وزارة البيئة للتوعية بأهمية الزراعة، وتشجيع المجتمع لاستهلاك الإنتاج الزراعي المحلي للوصول للاكتفاء الذاتي، والمساهمة في دعم المزارعين، ورفع هامش الربح، وتوليد الفرص الوظيفية للشباب.. كاشفًا أن محافظة الدلم تحتضن أكثر من (1945) مزرعة، وأكثر من (30.000) بيت محمي؛ وهو ما يُميِّزها عن بقية محافظات السعودية في الاهتمام بزراعة الخضار.
وأوضح أن المهرجان سيشهد وجود فعاليات مصاحبة، تناسب أفراد الأسرة كافة، مثل وجود مسرح للأطفال الذي سيقدِّم جوائز قيِّمة، إضافة لركن للقرية التراثية، وعربات الأطعمة، والأسر المنتجة، وعرض السيارات الكلاسيكية.. داعيًا الجميع لزيارة المهرجان للاستمتاع بالفعاليات كافة التي يحتضنها المهرجان الأول من نوعه في المنطقة.