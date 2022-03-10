لمسة وفاء وعرفان .. أهالي ضمد يكرمون "الشعبي" رئيس بلدية المحافظة المتقاعد

بعدها ألقى المحتفى به كلمة جاء فيها: وأنا في طريقي إلى هُنا كنت أبادلها الحديث كنت أطرحُ عليها سؤالاً، أتحدث عنها أنا أم هي تتحدثُ عني، فهمست لي وقالت عني أتحدث عنكَ عن حُبكَ لي وماذا فعلتَ من أجلي وما هيَ كانت أحلامُك وما تحققَ منها، قلتُ كفَى كفى ودعيني أتحدثُ عنك عندما دخلتُ حدودك، عاد شريطُ الذكريات إلى الوراء، فتذكرتُ كل نخلة زُرعَت وتلك الشوارعُ التي رُصفت، وتلك الملامُح التي غيرتَ، وتلك العهُود التي قطعت، وتلك الصور التي جمعت، وتلك المجسمات التي جسدت، علم وحضارة في السجلات، وعن ملاعب ومماشٍ طورت، وسدود حماية من الأخطار دعمت، وتلك الإنارة التي زينت، وتلك الاحتفالات التي نظمت، وتلك المقالات التي كتبت، وتلك الابتسامات التي رُسمت، وتلك الكف التي إلى الله بالدعاء رفعت، ها هي ضمد العلم، هي ضمد العلماء، ها هي ضمد القلم، هي ضمد الأدباء، ها هي ضمد الكرم، هي ضمد النبلاء.