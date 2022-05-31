"لمستقبل أفضل".. لقاء تعريفي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

عقد مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي الثلاثاء بالقاعة الرئيسة بالمستشفى اللقاء التعريفي بعنوان "لمستقبل أفضل"، برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العُمري، وبحضور المدير التنفيذي للموارد البشرية المهندس هشام إسماعيل والمدير التنفيذي لمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة الدكتور عاهد بن علي عقيل وفريق التغيير وتجربة الموظف بالتجمع وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمستشفى.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عاهد عقيل ثم ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم العُمري كلمة موضحاً فيها التعريف بالتجمع الصحي وما هو دور التجمعات الصحية، وما هي الخدمات التي ينبغي للتجمع الصحي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على الجميع بأن العمل مترابط ويشمل جميع الموظفين.
وألقى المدير التنفيذي للموارد البشرية المهندس هشام إسماعيل كلمته التي أوضح فيها أهداف التجمع الصحي بمكة، وعن أهم الركائز التي يرتكز عليها التجمع الصحي ومن ضمنها مفهوم صحة الإنسان والتركيز على الجانب الوقائي والصحة الوقائية كما أوضح الوضع المستقبلي للموظفين.
وتم عرض فيديو مرئي عما هو التجمع الصحي وما الهدف منه.
وفُتح باب النقاش مع الحضور والرد على الاستفسارات وتوضيح كافة المسائل المتعلقة بالتجمع الصحي.
وفي ختام اللقاء، شكر الرئيس التنفيذي الدكتور حاتم العمري المدير التنفيذي للمستشفى وجميع الحضور، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.