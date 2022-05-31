"لمستقبل أفضل".. لقاء تعريفي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عاهد عقيل ثم ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم العُمري كلمة موضحاً فيها التعريف بالتجمع الصحي وما هو دور التجمعات الصحية، وما هي الخدمات التي ينبغي للتجمع الصحي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على الجميع بأن العمل مترابط ويشمل جميع الموظفين.