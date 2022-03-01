"مؤتمر الجبيل للتآكل" يدعو لتطوير الأبحاث في حماية الأصول الصناعية

اختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الجبيل للحماية من التآكل 2022م، الذي تنظمه الجمعية الوطنية لمهندسي التآكل بالجبيل الصناعية، بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل وشركة سابك، بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.

وتفصيلاً، أوضحت اللجنة التنظيمية للمؤتمر أن ذلك يأتي بهدف الحد من الخسائر الناتجة من التآكل في القطاع الصناعي، واستعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الصناعية، وبحث أهمية تطبيق التقنيات المتطورة لرفع مستويات السلامة في مجال حماية الأصول الصناعية.

وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً لطلاب المرحلة الثانوية وقطاع الكليات والمعاهد بالجبيل الصناعية للتعرف على موضوعاته في مجال الحماية من التآكل فيما استعرضت جلسات اليوم الثالث (16) ورقة العمل في عدد من الموضوعات في مجال أنظمة إدارة التآكل وأنظمة الحماية والوقاية والتحول الرقمي، والأبحاث والتطوير.

وأوصى قادة الشركات الصناعية في الجبيل المشاركون، بضرورة استمرار المؤتمر في مناقشة تحديات التآكل، وسلامة الأصول في مجال الصناعة، وبحث سبل معالجتها، واستعراض التقنيات الفنية المتطورة للحد من مخاطر التآكل في المنشآت الصناعية.

وأكد المشاركون أهمية توظيف الرقمنة في عمليات الفحص داخل المنشآت الصناعية، وتعزيز الجهود بين الشركات الصناعية ومزودي الخدمات التقنية ومراكز الأبحاث لتطوير الإنتاج البحثي في حماية الأصول الصناعية، وتقديم أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال الحماية من التآكل.