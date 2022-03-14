مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي

يواصل مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022، لليوم الثاني على التوالي برامجه وندواته العلمية، في فندق ميلينيوم حائل، وسط حضور كثيف من المشاركين والمشاركات، وبإشراف وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري.
ونفذ مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، اليوم الاثنين، في محافظة الشملي ندوة توعوية بعنوان: "صحتك في نمط حياتك" قدمها الدكتور صالح الراجحي استشاري طب الأسرة والسمنة، بحضور وكيل محافظ الشملي الأستاذ علي القرني، وعضو المجلس المحلي محمد الكاسب، ورئيس مركز ضاحية الشملي أحمد الشامان، ومدير شرطة عمائر بن صنعاء فاير رجا البجيدي، ومدير مستشفى الشملي الأخصائي حامد الشامان، ورئيس المحكمة خميس نزال، وعدد من مدراء الأقسام بالمستشفى وبعض منسوبي المستشفى، والإعلاميين بالمحافظة.
كما نفذ المؤتمر اليوم محاضرة توعوية في محافظة الشنان بعنوان: "ماذا تعرف عن مرض السكر" قدمتها الدكتورة دينا صالح المنيف، بحضور محافظ الشنان فايز حسن الحربي، ومدير مستشفى الشنان العام محمد هجاج، ومدير شرطة محافظة الشنان إبراهيم الصواب، ورئيس بلدية محافظة الشنان المهندس مشعل منيف الشمري، وعميد الكلية التقنية بمحافظة الشنان المهندس سامي الحربي، ورئيس مركز فيد سالم المذعور، ومدير مرور محافظة الشنان فهد سعد الشمري، وماشي حجي الجردان.
وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة تمتد فعالياته إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال عدد من البرامج التثقيفية التي تقدم لسكان المحافظات، بالإضافة إلى برنامج خاص بصحة المرأة.
وأضاف أن المؤتمر يعد الأول من نوعه في المنطقة، ونسعى من خلاله أن يكون المؤتمر حدثًا رئيسًا يحقق رؤية 2030، ويساهم في التطوير المهني المستمر للرعاية الصحية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة والقادة وواضعي السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة من حيث التعليم والتدريب، وكذلك البحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي.