مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي

ونفذ مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، اليوم الاثنين، في محافظة الشملي ندوة توعوية بعنوان: "صحتك في نمط حياتك" قدمها الدكتور صالح الراجحي استشاري طب الأسرة والسمنة، بحضور وكيل محافظ الشملي الأستاذ علي القرني، وعضو المجلس المحلي محمد الكاسب، ورئيس مركز ضاحية الشملي أحمد الشامان، ومدير شرطة عمائر بن صنعاء فاير رجا البجيدي، ومدير مستشفى الشملي الأخصائي حامد الشامان، ورئيس المحكمة خميس نزال، وعدد من مدراء الأقسام بالمستشفى وبعض منسوبي المستشفى، والإعلاميين بالمحافظة.