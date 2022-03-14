مؤتمر حائل لطب نمط الحياة يُنظِّم عددًا من المحاضرات بمشاركة 6 طبيبات سعوديات

وأشار "الشمري" إلى أن فعاليات هذا المؤتمر تتضمن عددًا من المبادرات: "مبادرة حائل تمشي" وتنطلق من مماشي حائل، و"مبادرة الدراجات الهوائية" وتنطلق من متنزه المغواة الترفيهي، و"مبادرة حائل الخضراء" في متنزه مشار الوطني، و"مبادرة هايكنج طب نمط الحياة" في جبال متنزه مشار الوطني، و"مبادرة ماراثون النفود الكبير" التي تنطلق من نفود جبة.