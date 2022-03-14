مؤتمر حائل لطب نمط الحياة يُنظِّم عددًا من المحاضرات بمشاركة 6 طبيبات سعوديات

نفَّذ مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، الذي تنظمه صحة حائل، مساء اليوم الاثنين في الغرفة التجارية البرنامج العلمي الخاص بصحة المرأة، وذلك من خلال تقديم عدد من المحاضرات والندوات التوعوية بمشاركة 6 طبيبات سعوديات في مختلف التخصصات.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور ومشاركة أ.د. منى بنت عبدالله آل مشيط عضو مجلس الشورى، وإشراف مساعد المدير العام لتجربة المستفيد بصحة حائل فزة الشمري، وتقديم الدكتورة موضي البقعاوي.
وشاركت الدكتورة نسرین مبارك الحامدي، استشارية طب الأسرة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بورقة بعنوان "علاج السمنة ترف أم ضرورة؟"، فيما شاركت الدكتورة وضحى هلال العتيبي، استشارية أمراض الصدر بمستشفى مدينة الملك فهد الطبية، بورقة بعنوان "النوم بين الصحة والمرض"، بينما شاركت الدكتورة حصة عبدالله الحسيني، استشارية تغذية علاجية بوزارة الصحة، بورقة بعنوان "هوس الميزان". وكذلك شاركت الدكتورة شيماء جلال الشريف، استشارية طب الأسرة بمستشفى الدكتور سمير عباس بجدة، بورقة بعنوان "كيف تبدئين الرياضة؟"، كما شاركت الدكتورة دینا صالح المنيف، استشارية الطب الباطني بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بورقة بعنوان "ماذا تعرفين عن مرض السكر"، وشاركت الدكتورة دانيا صالح الجارودي، استشارية نساء وولادة وعقم ومناظير، بورقة بعنوان "سؤال وجواب في طب الإنجاب".
وكان المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، قد أوضح أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة تمتد فعالياته إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال عدد من البرامج التثقيفية التي تقدَّم لسكان المحافظات، إضافة إلى برنامج خاص بصحة المرأة.
وأشار "الشمري" إلى أن فعاليات هذا المؤتمر تتضمن عددًا من المبادرات: "مبادرة حائل تمشي" وتنطلق من مماشي حائل، و"مبادرة الدراجات الهوائية" وتنطلق من متنزه المغواة الترفيهي، و"مبادرة حائل الخضراء" في متنزه مشار الوطني، و"مبادرة هايكنج طب نمط الحياة" في جبال متنزه مشار الوطني، و"مبادرة ماراثون النفود الكبير" التي تنطلق من نفود جبة.