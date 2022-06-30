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مئات المتطوعين من "تعليم شرورة" يستقبلون ضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة
أكد "الأسمري" توفير كل سبل الراحة لهم وقت وصولهم
شارك أكثر من 828 متطوعًا ومتطوعة من منسوبي إدارة تعليم شرورة، في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من منفذ الوديعة.
جاء ذلك في استراحة الحجاج بالوديعة، بحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري.
وأكد مدير تعليم شرورة حرص إدارة تعليم شرورة على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل سبل الراحة لهم وقت وصولهم.
وقال "الأسمري": بدأت الاستعدادات بشكل مبكر، وشارك كل منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وإداريين وإداريات، والفريق الكشفي في البرنامج التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، والترحيب بهم.
وكذا مساعدة كبار السن وتقديم الوجبات والضيافة، وتوجيههم للأماكن المخصصة لهم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية الأخرى باستراحة الحجاج بالوديعة.