متحف ابن دحيم التراثي بسراة عبيدة يقيم مبادرة تعزيز العطاء لإفطار الصائمين

ورحب مالك المتحف حسين بن دحيم الزهيري بالحضور الكريم، منوهًا بأن هذه المبادرة ما هي إلا ما تعلمناه من رجل المبادرات الأمير تركي بن طلال وتوجيهاته السديدة ، حيث تهدف تلك المبادرة إلى الترابط الإسلامي والأخوي بين المواطن والمقيم مقدمًا شكره وتقديره لمحافظ سراة عبيدة ورئيس البلدية ومدير الشرطة ولجميع المشاركين على تعاونهم في إنجاح المبادرة.