متحف ابن دحيم التراثي بسراة عبيدة يقيم مبادرة تعزيز العطاء لإفطار الصائمين

أقام صاحب متحف ابن دحيم التراثي وأعضاؤه بقرى وادي العمل بمحافظة سراة عبيدة مبادرة تعزيز العطاء لإفطار الصائمين بحضور عددٍ كبيرٍ من المقيمين من عمالة البلدية والجاليات.
ورحب مالك المتحف حسين بن دحيم الزهيري بالحضور الكريم، منوهًا بأن هذه المبادرة ما هي إلا ما تعلمناه من رجل المبادرات الأمير تركي بن طلال وتوجيهاته السديدة ، حيث تهدف تلك المبادرة إلى الترابط الإسلامي والأخوي بين المواطن والمقيم مقدمًا شكره وتقديره لمحافظ سراة عبيدة ورئيس البلدية ومدير الشرطة ولجميع المشاركين على تعاونهم في إنجاح المبادرة.