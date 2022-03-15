متخطية مدنًا كبرى.. "صحة جازان" تحصد المركز الأول بتجربة المريض

أوضحت نتائج تقرير مؤشر تجربة المريض تحقيق "صحة جازان" المركز الأول بين مديريات وتجمعات المناطق الصحية خلال النصف الثاني من العام 2021م، وذلك بعد أن تم تقييم مؤشر الأداء العام للرحلة العلاجية بأقسام الطوارئ والعيادات والتنويم وخدمات الرعاية الأولية والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الأخرى.
ويعد هذا المؤشر من أهم مؤشرات وزارة الصحة التي تهدف من خلاله إلى تمكين المستفيدين وذويهم من المشاركة في عملية التحسين، وقياس مدى رضاهم بعد تلقيهم الخدمات المختلفة في المنشآت الصحية، وذلك من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة؛ إذ يتم قياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات من قِبل طرف ثالث مستقل تمامًا بهدف ضمان الحيادية في نتائج التقييم.
وأظهرت نتائج هذا المؤشر الخاص بتجربة المريض تميُّز إدارات صحة جازان عند تقديمها الخدمات الصحية للمستفيدين على مستوى مديريات وتجمعات المناطق الصحية؛ إذ إنها حققت المركز الأول في الرعاية الصحية المنزلية بنسبة 90.37 ٪، وإدارة خدمات الأشعة بنسبة 94.14 ٪، كما أن الخدمات التي حققت المركز الثاني هي الطوارئ بنسبة 81.68 ٪، والعيادات الخارجية بنسبة 84.40 ٪، ومراكز الرعاية الصحية بنسبة 86.41 ٪، وعيادات الطب النفسي بنسبة 89 ٪، وفحص ما قبل الزواج بنسبة 93.33 ٪، ومراكز الغسيل الكلوي بنسبة 94.05٪.
وبيّن التقرير أيضًا الخدمات التي حققت المركز الثالث، وهي مركز السكري بنسبة 88.67 ٪، ومركز النمو والسلوك بنسبة 92.91٪، وعيادات الإقلاع عن التدخين بنسبة 95.42 ٪، ومركز طب الأسنان بنسبة 87.59 ٪، إضافة إلى العيادات الافتراضية التي حققت المركز الخامس بنسبة 86.13 ٪.