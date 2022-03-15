متخطية مدنًا كبرى.. "صحة جازان" تحصد المركز الأول بتجربة المريض

ويعد هذا المؤشر من أهم مؤشرات وزارة الصحة التي تهدف من خلاله إلى تمكين المستفيدين وذويهم من المشاركة في عملية التحسين، وقياس مدى رضاهم بعد تلقيهم الخدمات المختلفة في المنشآت الصحية، وذلك من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة؛ إذ يتم قياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات من قِبل طرف ثالث مستقل تمامًا بهدف ضمان الحيادية في نتائج التقييم.