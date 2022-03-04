متطوعو النشاط الاجتماعي بتعليم مكة يساهمون في خدمة المعتمرين بالحرم

ومن جهته، بيّن رئيس قسم النشاط النشاط الاجتماعي بتعليم مكة المكرمة سليمان بن سليم اللحياني أن مشاركة وحدة التطوع بالنشاط الاجتماعي بتعليم مكة المكرمة في خدمة قاصدي المسجد الحرام، تأتي بتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وفق توجيهات القيادة الحكيمة. وأضاف اللحياني أن دور وحدة التطوع بالنشاط الاجتماعي يتمثل في توعية زوار بيت الله من المعتمرين، والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المطاف، وفي ختام تصريحه، ثمن "اللحياني" جهود المشرفين والمعلمين المشاركين من وحدة التطوع بالنشاط الاجتماعي بتعليم مكة المكرمة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة .