متطوعو النشاط الاجتماعي بتعليم مكة يساهمون في خدمة المعتمرين بالحرم

استأنفت (وحدة التطوع) بإدارة النشاط الاجتماعي التابعة للإدارة العامة لتعليم مكة اليوم الجمعة المرحلة الثانية من الأعمال التطوعية بالتعاون مع وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث شارك 37 متطوعاً في خدمات تفويج الطائفين.
وتفصيلاً، عبر متطوعو النشاط الاجتماعي بتعليم مكة عن بالغ سعادتهم بالعمل التطوعي بالمسجد الحرام لما له من عظيم الأجر والثواب عند المولى -عز وجل- مؤكدين أهمية إشغال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم وعلى حياتهم العلمية والمهنية والأثر الكبير الذي تحدثه المشاركة التطوعية.
ومن جهته، بيّن رئيس قسم النشاط النشاط الاجتماعي بتعليم مكة المكرمة سليمان بن سليم اللحياني أن مشاركة وحدة التطوع بالنشاط الاجتماعي بتعليم مكة المكرمة في خدمة قاصدي المسجد الحرام، تأتي بتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وفق توجيهات القيادة الحكيمة. وأضاف اللحياني أن دور وحدة التطوع بالنشاط الاجتماعي يتمثل في توعية زوار بيت الله من المعتمرين، والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المطاف، وفي ختام تصريحه، ثمن "اللحياني" جهود المشرفين والمعلمين المشاركين من وحدة التطوع بالنشاط الاجتماعي بتعليم مكة المكرمة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة .