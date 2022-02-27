"متطوعي صحة حائل" يشارك بمهرجان شتاء محمية الملك سلمان الملكية

شارك فريق من متطوعي صحة حائل، في مهرجان شتاء محمية الملك سلمان الملكية، الذي استمر لمدة 4 أيام، كما شارك الفريق في مهرجان فراولة حائل، الذي يشرف عليه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ويستمر لمدة 7 أيام.

وبيّن مدير الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بمنطقة حائل، جمال الضمادي، أن الفِرَق التطوعية شاركت في التوعية الصحية للزوار عن أهمية لبس الكمام، واستكمال لقاحات كورونا، كذلك التوعية بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى خدمات الإسعافات الأولية بمواقع الفعاليات، وقياس المؤشرات الحيوية للزوار.