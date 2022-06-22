"‏مجلس تعليم الزلفي" يعقد اجتماعه الثاني برئاسة "الطريقي" ويناقش عدداً من المواضيع

بعد ذلك تم عرض منجز حصول مدرسة طيبة الثانوية على المركز الثاني في بطولة النخبة على مستوى المملكة بدوري المدارس، وتأهل المدرسة ذاتها على مستوى المملكة في المجال الثقافي، وتم الحديث عن مسابقة محراب اللغة، ثم مبادرة متحف جذور، وبرنامج أدبية المستقبل ومسابقة فن الإلقاء.