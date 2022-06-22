"‏مجلس تعليم الزلفي" يعقد اجتماعه الثاني برئاسة "الطريقي" ويناقش عدداً من المواضيع

ترأس مدير تعليم الزلفي محمد الطريقي، مجلس التعليم في جلسته الثانية لعام 1443هـ، بحضور جميع الأعضاء بقطاعَي البنين والبنات.
وافتتح أمين المجلس فهد السلمان، الجلسة بالترحيب برئيس المجلس وأعضائه والضيوف المشاركين في الجلسة، مبيناً أهمية المجلس وأهدافه وتطلعاته.
بدأ المجلس في مناقشة عددٍ من المواضيع، أهمها الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وما تم إنجازه والجاري تنفيذه، والاختبارات الوطنية "نافس"، وأبرز المشكلات الطلابية، وكيفية علاجها وكيفية تنمية الدافعية عند الطلبة، وبيان بعض مخاطر الألعاب الإلكترونية.
بعد ذلك تم عرض منجز حصول مدرسة طيبة الثانوية على المركز الثاني في بطولة النخبة على مستوى المملكة بدوري المدارس، وتأهل المدرسة ذاتها على مستوى المملكة في المجال الثقافي، وتم الحديث عن مسابقة محراب اللغة، ثم مبادرة متحف جذور، وبرنامج أدبية المستقبل ومسابقة فن الإلقاء.
وفي ختام الاجتماع، ألقى رئيس المجلس كلمة، قدّم خلالها شكره وتقديره لجميع فرق العمل على جهودهم المتميزة، تلا ذلك الاستماع للمداخلات.