مجلس جامعة الجوف يقر التحول إلى الفصول الثلاثة ابتداءً من العام المقبل

عقد مجلس جامعة الجوف جلسته الثامنة للعام الجامعي ١٤٤٣هـ، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، وبحضور أعضاء المجلس والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.
وافتتح رئيس الجامعة الجلسة بالشكر للقيادة -أيدها الله- بمناسبة انتهاء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، والجهود النوعية التي بذلتها المملكة لمكافحة الوباء.
كما ثمن "الشايع" موافقة مجلس الوزراء على استحداث بند ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي؛ لدعم برنامج التمويل المؤسسي الخاص بالبحث العلمي والتطوير بالجامعات السعودية، والذي يأتي امتدادًا لدعم واهتمام القيادة الرشيدة في البحث العلمي ودوره في التنمية الشاملة.
كما قدم شكره لأمير منطقة الجوف على رعايته ملتقى الكراسي العلمية، وحفل تخريج الدفعة الـ16 من طلاب الجامعة.
وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة أمين المجلس الدكتور عبدالله بن خليفة السويكت، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات، من بينها: الموافقة على التحول للفصول الثلاثة ابتداءً من العام الجامعي القادم 1444هـ، والتوصية بالموافقة على برنامج التدريس التعاوني المحلي والدولي للدراسات العليا، والتوصية بالموافقة استحداث برنامج الماجستير في علوم المختبرات، كما وافق المجلس على التقويم الجامعي للعام 1444هـ، وعدد من الموضوعات الإدارية والأكاديمية.