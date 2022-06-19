مجلس جامعة الجوف يقر التحول إلى الفصول الثلاثة ابتداءً من العام المقبل

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة أمين المجلس الدكتور عبدالله بن خليفة السويكت، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات، من بينها: الموافقة على التحول للفصول الثلاثة ابتداءً من العام الجامعي القادم 1444هـ، والتوصية بالموافقة على برنامج التدريس التعاوني المحلي والدولي للدراسات العليا، والتوصية بالموافقة استحداث برنامج الماجستير في علوم المختبرات، كما وافق المجلس على التقويم الجامعي للعام 1444هـ، وعدد من الموضوعات الإدارية والأكاديمية.