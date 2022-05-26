"مجمع إرادة" بالطائف يُدشن الحملة الميدانية "استشارة ما قبل الزواج"

وأوضحت إدارة المجمع أنها تستهدف زوار الأماكن العامة والمنتزهات من قبل الفرق التطوعية المشاركة في هذه الحملة لشرح تفاصيل مبادرة "استشارة ما قبل الزواج" وطريقة التسجيل في الرابط المخصص لها؛ ليتم التواصل مع المستفيد من قبل الأخصائيين النفسيين بالمجمع، وتقديم الاستشارات والنصائح الطبية النفسية مع المحافظة على خصوصياتهم والالتزام بسرية معلوماتهم الشخصية في حال تطلب الأمر معرفتها من قبل المختصين بعد موافقة المستفيد.