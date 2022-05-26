"مجمع إرادة" بالطائف يُدشن الحملة الميدانية "استشارة ما قبل الزواج"

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، اليوم الخميس، حملته الميدانية لمبادرة "استشارة ما قبل الزواج".
جاء ذلك على هامش الحفل الذي نظمه المجمع بمناسبة "اليوم العالمي للتمريض" 2022، بمنتزه الملك عبد الله، وبحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة الدكتور فواز الزائدي.
وأوضحت إدارة المجمع أنها تستهدف زوار الأماكن العامة والمنتزهات من قبل الفرق التطوعية المشاركة في هذه الحملة لشرح تفاصيل مبادرة "استشارة ما قبل الزواج" وطريقة التسجيل في الرابط المخصص لها؛ ليتم التواصل مع المستفيد من قبل الأخصائيين النفسيين بالمجمع، وتقديم الاستشارات والنصائح الطبية النفسية مع المحافظة على خصوصياتهم والالتزام بسرية معلوماتهم الشخصية في حال تطلب الأمر معرفتها من قبل المختصين بعد موافقة المستفيد.
وقالت: إن المبادرة أُطلقت مسبقًا بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف؛ حيث تتم مقابلة المقبلين على إجراء فحص الزواج من أخصائيين نفسيين لتوضيح المبادرة والهدف منها وآلية التقديم عليها للحصول على الاستشارات النفسية.
يذكر أن مبادرة "استشارة ما قبل الزواج"، ومبادرة "الكشف المبكر لاكتئاب ما بعد الولادة" التي أطلقها المجمع أيضًا ببرج النساء والولادة بصحة الطائف، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، هما من أهم المبادرات التي تستهدف المجتمع وتساعده في الاكتشاف المبكر لمشاكل الاضطرابات النفسية لعلاجها قبل تفاقمها.