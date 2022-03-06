مجمع إرادة بالطائف يفعل حملة "مدينة خالية من الاكتئاب"

بدأ مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف في حملة مدينة خالية من الاكتئاب، ويأتي ذلك تزامنًا مع اليوم الخليجي الموحد للمدن الصحية 2022 تحت شعار "مدن صحية لتنمية مستدامة".
وأوضح مدير المجمع الدكتور فريد بن حامد المالكي، أن هذه الحملة هدفها أن تكون مدينة الطائف خالية من الاكتئاب، بنشر الوعي الصحي لجميع شرائح المجتمع، وتقديم الاستشارات والمساعدة الطبية للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.
وأضاف "المالكي" أن "فعاليات هذه الحملة بدأت من مشاركة المجمع في فعاليات اليوم الوطني للمشي، التي نظمتها صحة الطائف بمنتزه الردف، بحضور مديرها سعيد بن جابر القحطاني؛ حيث تركزت مشاركة المجمع على حث المجتمع على المشي؛ لأنه يخفف الاكتئاب والقلق والتوتر، ويصفي الحالة الذهنية للشخص".
وقال: "الفعاليات مستمرة، وسيكون هناك مساحة على حساب المجمع في تويتر، سيتم من خلالها الحديث عن الاكتئاب والإجابة عن الاستفسارات، وتقديم الاستشارات الطبية، كما سيكون هناك جولات ميدانية لنشر الوعي وقياس نسبة الاكتئاب من خلال رابط مخصص يتم نشره لمرتادي الأماكن العامة والأسواق من قبل فرق التطوع الصحي المشاركة، بالإضافة إلى استمرار التوعية والتثقيف داخل المجمع، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن المجمع لديه العديد من المبادرات القائمة؛ مثل مبادرة الكشف المبكر لاكتئاب ما بعد الولادة، والسابقة، والمستقبلية الموضوعة في خطة أعمال التوعية الصحية.