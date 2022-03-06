مجمع إرادة بالطائف يفعل حملة "مدينة خالية من الاكتئاب"

وقال: "الفعاليات مستمرة، وسيكون هناك مساحة على حساب المجمع في تويتر، سيتم من خلالها الحديث عن الاكتئاب والإجابة عن الاستفسارات، وتقديم الاستشارات الطبية، كما سيكون هناك جولات ميدانية لنشر الوعي وقياس نسبة الاكتئاب من خلال رابط مخصص يتم نشره لمرتادي الأماكن العامة والأسواق من قبل فرق التطوع الصحي المشاركة، بالإضافة إلى استمرار التوعية والتثقيف داخل المجمع، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.