مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف يحصل على اعتماد جائزة "ديزي" الدولية

حصل مجمع "إرادة والصحة النفسية" بالطائف، على جائزة "ديزي" الدولية لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين .
وتهدف الجائزة إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقدير العمل البطولي الذي يقوم به الممرضون والممرضات من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.
وأوضحت إدارة المجمع، أن جائزة "ديزي" عبارة عن برنامج يقوم بتحفيز طاقم التمريض من خلال المهارات الإكلينيكية الفريدة والرعاية الحنونة المقدمة يومياً من قبلهم.
ويأتي هذا الاعتماد ليحقق مجموعة من الأهداف التي من شأنها رفع مستوى الأداء من خلال دعم الكادر التمريضي وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهود لتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمهنة التمريض.