مجمع "الملك عبدالله الطبي" بجدة ينظم برنامجًا توعويًا عن أدوية الصرع

وأضاف: أن البعض قد يتساءل إذا كان لها آثار جانبية أم لا، مجيبًا: هي كباقي الأدوية المضادة للتشنج قد تسبب آثارًا جانبية مثل الشعور بالتعب، الدوار، عدم الاتزان أو عدم التركيز، وغالبًا تظهر هذه الآثار في بداية استخدام الدواء أو مع تغير الجرعات، ثم بعد ذلك تقل تدريجيًا.