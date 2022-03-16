مجمع "الملك عبدالله الطبي" بجدة ينظم برنامجًا توعويًا عن أدوية الصرع

نظم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ممثلًا في قسم الرعاية الصيدلية، برنامجًا توعويًا، تحت شعار "اليوم العالمي للصرع"، في بهو العيادات الخارجية.
جاء ذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي بين المراجعين حول استخدام أدوية الصرع وتثقيفهم بأهم النصائح والإرشادات عند استخدامها.
وقال مشرف التثقيف الدوائي بالصيدلية الدكتور عمر آل معافي: إنه يتم علاج الصرع بالأدوية المضادة للصرع -مضادات التشنجات- حيثُ تساعد في الوقاية من النوبات التشنجية عن طريق زيادة تثبيط الخلايا العصبية أو عن طريق التقليل من إثارتها؛ مما يساهم في السيطرة على الإشارات الكهربائية غير الطبيعية والقضاء على النوبات، أو تقليل تكرارها إلى أقصى درجة ممكنة.
كما أنها تُسهم في تمكين المرضى من عيش حياة طبيعية نشطة، بالحفاظ على أنشطتهم النفسية والمهنية المعتادة.
وأضاف: أن البعض قد يتساءل إذا كان لها آثار جانبية أم لا، مجيبًا: هي كباقي الأدوية المضادة للتشنج قد تسبب آثارًا جانبية مثل الشعور بالتعب، الدوار، عدم الاتزان أو عدم التركيز، وغالبًا تظهر هذه الآثار في بداية استخدام الدواء أو مع تغير الجرعات، ثم بعد ذلك تقل تدريجيًا.
ونصح "آل معافي" بأن يتناول مريض الصرع أدويته بالجرعات المحددة في الوقت المحدد وفقًا لتوجيهات الطبيب أو الصيدلي، وألا يقوم بإيقاف تناول الأدوية المضادة للتشنج فجأة؛ لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بنوبات التشنج، وأن يلتزم بمراجعة الطبيب وإجراء التحاليل المطلوبة بشكل منتظم للتحقق من فعالية وسلامة الدواء له، وفي حال ظهور نوبات تشنجية مختلفة عن المعتاد، يجب مراجعة الطبيب.
وأشار إلى أن عيادة الصيدلية الاستشارية بقسم الرعاية الصيدلية بالمجمع الطبي ترحب بكل استفساراتكم وبكل ما يخص أدويتكم واستخدامها.