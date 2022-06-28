مجمع الملك فيصل بالطائف يوصل أكثر من 5 آلاف طرد دوائي للمستفيدين في منازلهم

يواصل "قسم الصيدلية" بمجمع الملك فيصل الطبي التابع لصحة الطائف، تقديم خدماته للمستفيدين.
وكشف المتحدث الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان، لـ"سبق"، عن صرف أكثر من 150 ألف وصفة للمرضى المنومين ومرضى العيادات الخارجية والطوارئ للنصف الأول من عام 2022م.
وقال: تم عمل أكثر من 1100 تحضيرة دواء للأطفال بعد تحويلها من الأشكال الصيدلانية الصلبة "الأقراص والكبسولات" إلى الأشكال الصيدلانية السائلة "معلق ومحلول".
وأضاف "الحميدان": جرى تغليف أكثر من 14 ألف جرعة للمرضى المنومين، وعمل أكثر من 800 تدخل صيدلاني؛ لتعديل وتصحيح الجرعات بالتعاون مع الفرق الطبية المختلفة.
ولفت إلى إرسال قسم الخدمات الصيدلية في المجمع أكثر من خمسة آلاف طرد دوائي عبر البريد السعودي، وتحضير أكثر من خمسة آلاف تحضيرة تغذية وريدية للمرضى المنومين، وأكثر من 15 ألف تحضيرة محلول وريدي للمرضى المنومين.
وتحضير أكثر من ثمانية آلاف تحضيرة معقمة "قطرات، وتحضيرات عالية الملوحة".
يُذكر أن "قسم الصيدلية" كان قد حصل على العلامة الكاملة في تقييم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI.