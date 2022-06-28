مجمع الملك فيصل بالطائف يوصل أكثر من 5 آلاف طرد دوائي للمستفيدين في منازلهم

ولفت إلى إرسال قسم الخدمات الصيدلية في المجمع أكثر من خمسة آلاف طرد دوائي عبر البريد السعودي، وتحضير أكثر من خمسة آلاف تحضيرة تغذية وريدية للمرضى المنومين، وأكثر من 15 ألف تحضيرة محلول وريدي للمرضى المنومين.