مجمع الملك فيصل ينفذ حملة صحية رمضانية بأسواق الطائف

كشفت حملة توعوية نفذها مجمع الملك فيصل بالطائف في أحد الأسواق عن إصابة 8 حالات بمرض السكري دون أن يشعر أصحابها بالمرض، أو اكتشافه في وقتٍ سابق، من بين 394 حالة اُجريت عليها الفحوص أثناء الحملة.
وتكتلت 7 أقسام من المجمع لتنفيذ الحملة وهي: إدارة التوعية، المختبر, الصيدلية, التمريض, التأهيل الطبي, التغذية, والتغذية العلاجية، لتنفيذ الحملة واقامة معرضًا توعويًا في السوق اشتمل على الممارسات الصحية الايجابية،الرياضة أثناء الصوم، طبيعة الوجبات الصحية، تناول الأدوية في رمضان، فحص السكري، ضغط الدم، وفحوصات انزيمات القلب والكبد.
وصرح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان متحدثًا لـ"سبق": الحملة استهدفت المتسوقين، بهدف إثراء الوعي الصحي، والتركيز على أهمية الفحوصات اللازمة لاكتشاف أي أمراض في وقتٍ مبكر، موضحًا أن النساء كانوا أكثر استفادة من الحملة بواقع 204 سيدة.
وأكد الحميدان أنه تم التعامل مع الحالات التي تم اكتشاف مرض السكري لديها أو أمراض أخرى من خلال تحويلها إلى المجمع أو التوصية بأهمية مراجعة أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية، لاستكمال الفحوصات اللازمة.