مجمع الملك فيصل ينفذ حملة صحية رمضانية بأسواق الطائف

وتكتلت 7 أقسام من المجمع لتنفيذ الحملة وهي: إدارة التوعية، المختبر, الصيدلية, التمريض, التأهيل الطبي, التغذية, والتغذية العلاجية، لتنفيذ الحملة واقامة معرضًا توعويًا في السوق اشتمل على الممارسات الصحية الايجابية،الرياضة أثناء الصوم، طبيعة الوجبات الصحية، تناول الأدوية في رمضان، فحص السكري، ضغط الدم، وفحوصات انزيمات القلب والكبد.