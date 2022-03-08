مجمع عبدالله الطبي بجدة ينظم ندوة تثقيفية عن إدارة المخاطر

نظم مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، ممثلاً بإدارة الجودة وسلامة المرضى، ندوة تثقيفية حول إدارة المخاطر وتحليل أنماط الفشل وتأثيرها وكيفية التعامل معها للممارسين الصحيين والإداريين.
قدم الندوة، رئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى، ندى جمبي، وضابط سلامة المرضى، زهور الصومالي، ومناقشة الحضور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.
وتهدف الندوة إلى تثقيف الممارسين الصحيين والإداريين على التعرف بأدوات إدارة المخاطر والعمل بها في الأقسام الإكلينيكية والإدارية، لما قد يكون للمخاطر الموجودة أو المحتملة تأثيرات سلبية على المنشأة الصحية من حيث وجودها ومصادرها والمنتجات والخدمات.
كما تهدف إلى المحافظة على سلامة المرضى والزوار والموظفين والمنشأة بتقليل المخاطر عليهم بأقل التكاليف، واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على المخاطر المحتملة والتقليل منها.
وتضمنت الندوة التعريف بمفهوم إدارة المخاطر وأسبابها بالإضافة إلى عدد من المحاور الهامة، كالعمل للاستخدام الأمثل للموارد بتحليل المخاطر ومعرفتها ومراقبتها للتعامل مع نتائجها الممكنة، واستخدام تحليل أنماط الفشل وتأثيرها للتنبؤ بالمخاطر التي من الممكن أن تهدد حياة المرضى وأيضاً الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتقليل عواقب الإخفاقات الحرجة.
واستعرضت الندوة طرق تحديد درجة الخطر وتأثيرها بالاعتماد على حجم الخطر، والتأكيد على أنه يجب مراجعة تقييم المخاطر وتحديثها بشكل منتظم.
وأوضحت ندى جمبي، أنه من المهم أن توجه إدارة المخاطر توجه عام بالمملكة من خلالها نستطيع أن نحدد نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع وتجنب الأضرار المحتمل حدوثها بصورة أسرع في المستشفيات بصورة خاصة.
كما أشارت إلى أهمية العمل بأدوات المخاطر باعتبارها تقنية لقياس ومراقبة التحكم في المخاطر المالية والتشغيلية.