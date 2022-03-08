مجمع عبدالله الطبي بجدة ينظم ندوة تثقيفية عن إدارة المخاطر

وتهدف الندوة إلى تثقيف الممارسين الصحيين والإداريين على التعرف بأدوات إدارة المخاطر والعمل بها في الأقسام الإكلينيكية والإدارية، لما قد يكون للمخاطر الموجودة أو المحتملة تأثيرات سلبية على المنشأة الصحية من حيث وجودها ومصادرها والمنتجات والخدمات.