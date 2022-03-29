مجهز للبيع في رمضان.. "بلدية الخرمة" تضبط مستودعًا لتعبئة "السمن البلدي" المغشوش تديره عمالة أجنبية

ضبطت بلدية محافظة الخرمة مستودعًا تديره عمالة أجنبية مخالفة، وهي تقوم بإعداد وإعادة تعبئة السمن البلدي المغشوش وتوزيعه بالأسواق.
وكانت البلدية قد أوقفت العمالة وهم يقومون بخلط الزبدة الصناعية المجمدة بمكونات مجهولة المصدر، وحرقها بالحجارة تحت النار؛ تمهيدًا لتعبئتها وتوزيعها على المستهلك على أنه سمن بري طبيعي من حليب الأغنام والأبقار.
فيما قامت الفرق الرقابية ببلدية محافظة الخرمة بمصادرة كميات كبيرة من السمن البلدي المغشوش الذي كان يجهز للتوزيع قبل شهر رمضان المبارك في أسواق الخرمة والمحافظات المجاورة.