مجهز للبيع في رمضان.. "بلدية الخرمة" تضبط مستودعًا لتعبئة "السمن البلدي" المغشوش تديره عمالة أجنبية

وكانت البلدية قد أوقفت العمالة وهم يقومون بخلط الزبدة الصناعية المجمدة بمكونات مجهولة المصدر، وحرقها بالحجارة تحت النار؛ تمهيدًا لتعبئتها وتوزيعها على المستهلك على أنه سمن بري طبيعي من حليب الأغنام والأبقار.