محافظة شرورة تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني بمعرض توعوي ومحاضرة

رعى محافظ شرورة موفق العنزي حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان (سلامة الإنسان بناء ونماء) وافتتح المعرض المصاحب للفعاليات وفِي نهاية الجولة تم تكريم الجهات المشاركة.

وتزامناً مع هذه الاحتفالية تنفذ إدارة الدفاع المدني بالمحافظة فعاليات عديدة أبرزها إقامة معرض توعوي بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وتنظيم زيارات لكافة فئات المجتمع لهذا المعرض بهدف رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع.

وستقام في هذا الصدد محاضرة توعوية تستهدف مسؤولي الأمن والسلامة في الجهات الحكومية والأهلية، بهدف توضيح المهام والواجبات المناطة بهم حسب التعليمات المنظمة لأعمالهم.