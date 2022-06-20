محافظ الأحساء يبحث مع مدير صحة الشرقية مستجدات الوضع الصحي بالمنطقة

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتب بمقر المحافظة اليوم الاثنين الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، يرافقه إبراهيم الحجي، مدير صحة الأحساء، ومساعدو المدير العام.
وفي التفاصيل، استمع الأمير سعود بن طلال لشرح عن مستجدات الوضع الصحي بالمنطقة، والجهود الصحية المقدَّمة، التي بُذلت خلال فترة الجائحة من الشؤون الصحية.
ونوه بالدعم السخي غير المحدود من القيادة الحكيمة -حفظها الله- للقطاع الصحي بالسعودية.
وثمَّن الدكتور العريفي لمحافظ الأحساء استقباله واهتمامه، وحرصه على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي المحافظة.