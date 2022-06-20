محافظ الأحساء يبحث مع مدير صحة الشرقية مستجدات الوضع الصحي بالمنطقة

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتب بمقر المحافظة اليوم الاثنين الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، يرافقه إبراهيم الحجي، مدير صحة الأحساء، ومساعدو المدير العام.