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محافظ الأحساء يستقبل قيادات "الموارد البشرية" بالشرقية ويشيد بدورها
شاهد عرضًا مرئيًّا عن الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة بالمحافظة
استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم "الأحد"، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل والوافد المرافق له، وبحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري.
واطلع على خدمات الوزارة عبر فروعها في محافظة الأحساء من خلال عرض مرئي شمل نبذة عن الخدمات التي يقدّمها فرع الوزارة في المحافظة.
وأشاد المحافظ بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بتوفير كافة الخدمات للمواطنين.
كما قدّم وكيل الوزارة لتنمية المجتمع ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء، على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الكريمة.