محافظ الأحساء يستقبل قيادات "الموارد البشرية" بالشرقية ويشيد بدورها

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم "الأحد"، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل والوافد المرافق له، وبحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري.